В Гаджиево затягиваются сроки выполнения капитального ремонта детской школы искусств

Хотя подрядчики выполнили работы добросовестно, но отставание в графике вызвали у заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой и министра культуры региона Ольги Обуховой вопросы во время рабочей поездки в город морской доблести.

Капитальный ремонт фасада и кровли здания Детской школы искусств в Гаджиево должны были завершить в конце июня. Но строители столкнулись с проблемами.

Самир Абасов, представитель компании «Эм-Строй»: «Были фундаменты сделаны из блоков бетона, были неровности. Где-то по уровню, потому что нанимали человека, он приезжал со своей аппаратурой, отстреливал углы. Поэтому мы время потеряли».

Сколько не придумывай причин для отсрочки, сдавать объект нужно. Заместитель губернатора, посетившая стройку с проверкой, напомнила руководству организации об ответственности за срыв выполняемого контракта и поручила Отделу капитального строительства администрации ЗАТО в режиме реального времени контролировать работу подрядчиков и регулярно докладывать о ситуации.

Серьезную реконструкцию ведут в рамках национального проекта «Культура». Пристально следит за качеством работ и руководство школы.

Представители региональной власти вместе с руководством муниципалитета и школы искусств прошли по коридорам и классам учреждения, отметили, какие элементы нуждаются во внутреннем ремонте. Кроме того, школа может попасть и под другой национальный проект.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Ещё хотелось бы сказать, что в рамках нацпроектов идут не только ремонты и реконструкции, мы оснащаем школу музыкальными инструментами. И в этом году шесть школ выбрали инструменты различного направления и вида».

Рабочие убрали старый облицовочный материал - сайдинг, а штукатурку пришлось наносить в несколько слоёв. Таких ремонтов, включая объекты благоустройства, в большом ЗАТО на летний период запланировано и ведётся несколько десятков.

Сергей Богза, и.о. главы ЗАТО Александровск: «Все стройки первоочередные. Понятно, что где-то мы отстаём в строительстве инфраструктуры на территории ЗАТО Александровск, но тем не менее, мы их обязаны выполнить. Повторюсь, все до единой стройки важны, мы обязаны их выполнить, потому что это комфорт наших жителей».

К следующей неделе строители планируют окончательно завершить работы и привести территорию вокруг школы в порядок. Кроме того, по договору в течение 5 лет они будут выполнять гарантийные обязательства.