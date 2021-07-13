В Мурманской области с 1 августа стартует программа получения гектара в безвозмездное пользованиеК рождению первенца россияне мечтают накопить в среднем 700 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.07.21 19:30

В Гаджиево затягиваются сроки выполнения капитального ремонта детской школы искусств

Хотя подрядчики выполнили работы добросовестно, но отставание в графике вызвали у заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой и министра культуры региона Ольги Обуховой вопросы во время рабочей поездки в город морской доблести.

Капитальный ремонт фасада и кровли здания Детской школы искусств в Гаджиево должны были завершить в конце июня. Но строители столкнулись с проблемами.

Самир Абасов, представитель компании «Эм-Строй»: «Были фундаменты сделаны из блоков бетона, были неровности. Где-то по уровню, потому что нанимали человека, он приезжал со своей аппаратурой, отстреливал углы. Поэтому мы время потеряли».

Сколько не придумывай причин для отсрочки, сдавать объект нужно.  Заместитель губернатора, посетившая стройку с проверкой, напомнила руководству организации об ответственности за срыв выполняемого контракта и поручила Отделу капитального строительства администрации ЗАТО в режиме реального времени контролировать работу подрядчиков и регулярно докладывать о ситуации.

Серьезную реконструкцию ведут в рамках национального проекта «Культура». Пристально следит за качеством работ и руководство школы.

Представители региональной власти вместе с руководством муниципалитета и школы искусств прошли по коридорам и классам учреждения, отметили, какие элементы нуждаются во внутреннем ремонте. Кроме того, школа может попасть и под другой национальный проект.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Ещё хотелось бы сказать, что в рамках нацпроектов идут не только ремонты и реконструкции, мы оснащаем школу музыкальными инструментами. И в этом году шесть школ выбрали инструменты различного направления и вида».

Рабочие убрали старый облицовочный материал - сайдинг, а штукатурку пришлось наносить в несколько слоёв. Таких ремонтов, включая объекты благоустройства, в большом ЗАТО на летний период запланировано и ведётся несколько десятков.

Сергей Богза, и.о. главы ЗАТО Александровск: «Все стройки первоочередные. Понятно, что где-то мы отстаём в строительстве инфраструктуры на территории ЗАТО Александровск, но тем не менее, мы их обязаны выполнить. Повторюсь, все до единой стройки важны, мы обязаны их выполнить, потому что это комфорт наших жителей».

К следующей неделе строители планируют окончательно завершить работы и привести территорию вокруг школы в порядок. Кроме того, по договору в течение 5 лет они будут выполнять гарантийные обязательства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)52% жителей СЗФО стараются откладывать деньги без чёткой цели-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 82 копейки, доллар потерял 57 копеек-PRO Энергетику (18+)Ветропарку «Кольская ВЭС» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика