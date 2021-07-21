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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.07.21 19:30

В Гаджиево завершён капремонт кровли и фасада детской школы искусств

Качество выполненных работ проверила и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая. Вместе с администрацией муниципалитета специалисты побывали и на участке сноса домов в рамках программы реновации ЗАТО.

Яркий фасад издалека привлекает внимание. Школа искусств в Гаджиево значительно преобразилась, отмечают горожане. Новый стиль порадует и в полярную ночь, а вскоре из этих стен будут доноситься мелодии Баха, Моцарта и Шопена.

На ремонт учреждения было выделено 6,5 млн рублей, из них 4,5 млн – это средства федерального бюджета. Сдать объект к первоначальному сроку подрядчик не успел, но сейчас всё готово, осталось подписать документы о приёмке.

Всего в области в этом году будут отремонтированы в рамках национального проекта «Культура» 5 школ: кроме гаджиевской, это учреждения в Мурманске, Оленегорске, Апатитах и Коле.

Александра Седлецкая, и.о. заместителя министра строительства Мурманской области: «На следующий год у нас уже запланирована школа, тоже в Александровке, на улице Лунина, 6 «.

Тем временем в Александровске активно продолжается снос домов в рамках другой программы – «Реновация ЗАТО».

Александра Седлецкая, и.о. заместителя министра строительства Мурманской области: «Всего планируется снести восемь домов, на текущий момент 4,5 дома снесены. В среднем на снос одного здания уходит три дня. Потом необходимо будет сортировать всё, размельчить и вывезти на свалку».

Сносов пустующего жилья жители ждали давно, заброшенные здания не только портят общий облик военных гарнизонов, но и несут опасность, например, для любопытных детей. Строительный мусор будет утилизирован, однако, у властей муниципалитета есть идеи рационального использования материала.

Сергей Богза, и.о. главы ЗАТО Александровск: «В планах у нас есть лыжные тропы, которые можно засыпать и привести в хорошее состояние, чтобы лыжники зимой могли кататься, а летом люди смогут по ним гулять. Тропы здоровья есть и Снежногорске, и в Гаджиево. Даже при строительстве моста в Полярном можно использовать эти отходы».

Освободившееся пространство в Гаджиево приспособят для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. В Полярном пока ведутся открытые обсуждения по использованию освободившихся площадей. Желаний много: это и детский комплекс, и парк, и большая парковка для автомобилей. Все эти предложения будут вынесены на голосование и каждый александровец сможет поучаствовать в выборе.

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