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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.23 19:30

В Гаджиево завершилась трёхдневная конференция «Звезды Севера»

В городе подводников конференция «Звезды Севера» проходила уже на третий день. Она получилась весьма точечной: вопросы по психологии, стилю, кино, здоровью задавали жёны военнослужащих, в числе которых оказались и супруги бойцов, участвующих в спецоперации.

В третий раз жён моряков-подводников Гаджиево собрала конференция «Звезда Севера». Она стала заключительной в этом сезоне проекта. Изменилось и отношение участниц: осторожное любопытство сменилось системным рациональным подходом. Девушки заранее планировали день, предварительно ознакомившись с программой, выбирали направление и продумывали вопросы.

Евгения Чибис, координатор проекта «Звезда Севера», г. Мурманск: «Для каждого спикера важна отдача и энергетика аудитории: они любят, когда им задают вопросы, взаимодействовать с аудиторией, когда им хлопают, когда на них реагируют. Неважно как: иногда это критические или отрицательные отзывы, это для спикера тоже сигнал, как дальше действовать. У нас приехали высококвалифицированные специалисты, и я уверена, что все девушки будут охвачены и не останутся без внимания».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Это яркое событие для жизни нашего города».

Число экспертов в этом году увеличилось, причём лекции выстроены таким образом, чтобы у девушек по итогу участия в них возникала целостная система алгоритмов по реализации собственных планов и бизнес-идей.

Мария Афонина, проректор Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей», спикер-эксперт конференции: «Мы покрываем фактически логично большую область работы с психологией, с эмоциями, со здоровьем, с доверием, с семейными традициями. Мне кажется, что это хороший знак».

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Очень интересно, потому что масса площадок обычно для закрытого гарнизона недоступны: по педиатрии, по психологии, возможности задать вопросы отдельно специалистам, которые приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому все ждут и готовятся».

На конференции в Гаджиево представили фотопроект «Жена Героя». Город одним из первых присоединился к творческой инициативе. К слову, не только в этом александровские девушки первые. Например, в прошлом году, ими была разработана медаль «Жене подводника». Требования к кандидатам для получения награды весомые.

Галия Золотухина, председатель женсовета, г. Полярный: «10 лет безупречной совместной жизни, за участие в женсовете, жизни бригады, за любовь к своему мужчине и верность».

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