В ГАИ УМВД России по г. Мурманску провели пресс-конференцию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Семимильными шагами в Мурманскую область приходит весна. Всем хочется насладиться этими солнечными днями, поэтому люди выходят на улицы и выезжают за город, зачастую не беспокоясь о безопасности не только своей, но и своих детей.

Как прозвучало в ГАИ УМВД России по г. Мурманску во время пресс-конференции, только в 2025 году в Мурманской области уже произошло 69 ДТП, в которых 4 человека погибли, а 92 получили травмы или ранения различной степени тяжести. А с участием детей зарегистрировано 23 аварии.

Александр Каневский, заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «Мы хотим поговорить, обратиться к родителям наших детей, общеобразовательным учреждениям о необходимости принятия дополнительных мер. Только благодаря нашим совместным усилиям мы сможем повлиять и стабилизировать детский дорожно-транспортный травматизм».

По сравнению с прошлым годом, в 2025-м количество ДТП с детьми в Мурманской области увеличилось на 15 процентов, на 13,6 процента увеличилось количество раненых и двое погибли, несмотря на то что они находились в детских креслах. Это говорит о том, что не все удерживающие устройства безопасны.

Ирина Петровская, инспектор по особым поручениям группы по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «Есть группа детских удерживающих устройств, например, нулевые – это совсем люлечки для детей. Когда мы проводим мероприятия в роддомах для мамочек, то всегда обучаем их тому, как правильно нужно закрепить ребёнка. Ребёнок в этом возрасте перевозиться только в лежачем положении. От 7 до 11 лет включительно. Такие детки могут перевозиться на заднем сидении автомобиля, пристегнутыми ремнём безопасности. Естественно, если они достигли роста 150 см, то на переднем сиденье и исключительно только с 12 лет. Либо в детском удерживающем устройстве».

Все автокресла имеют срок годности до 5 лет, так как ремни безопасности могут растянуться, а крепления ослабнуть, что может привести к тяжёлым последствиям. Поэтому важно, чтобы кресло было обязательно, но и чтобы оно соответствовало всем стандартам.

А как мурманчане соблюдают правила перевозки детей и дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции проверили во время рейда.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде дорожного движения отдела ГАИ УМВД России по г. Мурманску: «Как показывает практика, родители торопятся. Спешат ребёнка отвезти поскорее в школу, в детский сад, в поликлинику, при этом зачастую не пристегивают детей даже при наличии детского автокресла. Как объясняют родители: «Мы живём рядом, мы доедем, все будет хорошо». Но на самом деле, это огромное заблуждение, потому что даже на дворовой территории может произойти столкновение транспортных средств».

Акцию «Ребёнок в машине – наша общая забота» инспекторы организовали в неожиданном для водителей месте – возле детской поликлиники на улице Папанина.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде дорожного движения отдела ГАИ УМВД России по г. Мурманску: «Бывают случаи, когда ребёнок не пристегнут ремнями безопасности, не пристегнут в автокресле. А если говорить о случаях за 2025 год на территории областного центра, то у нас уже, к сожалению, произошло 13 ДТП, в которых шесть детей пострадали именно в качестве пассажиров».

В этом году за нарушение правил перевозки людей в Мурманске привлечены к административной ответственности 11 водителей. А за время рейда оштрафовали только девушку за неправильную парковку, остальные водители перевозили детей, соблюдая все правила безопасности и дорожного движения.