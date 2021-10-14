В Галерее безопасности Мурманской области наградили ребят-победителей научно-технического конкурса

Но перед этим молодым изобретателям показали современные гаджеты: тепловизоры и квадрокоптеры - лишь малая часть того, что есть на вооружении у современных спасателей.

В Мурманске спасатели вручили дипломы и памятные призы школьникам, которые стали победителями конкурса «Юные изобретатели – спасателям». Ребята представили на суд строгой комиссии сконструированные собственными руками пожарные сигнализации, спасательные вертолёты и системы обнаружения потерявшихся в лесу людей.

Дмитрий Плотников, исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Дети этим занимаются, они открыты ко всему новому, они порождают идеи. Это главная цель, к которой мы стремимся».

Для молодых изобретателей провели занимательную экскурсию по Галерее безопасности Мурманской области. Помимо экспонатов с историей, например, противогазов и защитных костюмов, ученики смогли увидеть современное оборудование - беспилотники и тепловизоры. Без таких умных помощников спасателям сейчас не обойтись.

Для детей такие экскурсии интересны и полезны. Здесь они могут найти вдохновение и, возможно, в будущем создадут новые креативные модели спецтехники и программные разработки.