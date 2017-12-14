В гараже погиб мурманчанин

В результате неосторожного обращения с газовым баллоном в одном из гаражных кооперативов Мурманска погиб молодой мужчина. Расследование дела продолжается, в настоящее время следователи устанавливают детальную картину произошедшего.

Рано утром 14 декабря в следственный комитет Мурманска поступило сообщение: в гаражном боксе на улице Гвардейской обнаружено тело 28 летнего мужчины. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Специалисты установили, что северянин производил работы с газовым баллоном и не соблюдал при этом технику безопасности. Он старался приспособить к нему дополнительные детали. В какой-то момент непрочная конструкция взорвалась, причинив мужчине серьёзные телесные повреждения.

- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Следствием проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - комментирует Ксения Кошелюк, старший помощник по взаимодействию со СМИ начальника СУ СКР по Мурманской области. - По их результатам будет вынесено процессуальное решение.