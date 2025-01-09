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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.25 19:30

В гарнизоне Гаджиево среди детских команд Северной военной хоккейной лиги провели Новогодний блицтурнир по хоккею с шайбой

В разгар каникул побороться за кубок приехали команды «Торос» и «Тайфун». Открыл соревнование командующий подводными силами Северного флота Анатолий Коваленко.

На протяжении всего турнира на площадке царила атмосфера здорового соперничества и вместе с тем сплоченности. В ходе напряженного поединка победу одержала детская хоккейная команда «Торос» Центра материально-технического обеспечения.

Второе место заняла команда подводных сил Северного флота «Тайфун».

В конце мероприятия всем участникам вручили награды и сладкие подарки.

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