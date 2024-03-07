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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.03.24 19:30

В гарнизоне Гаджиево теперь нет очередников на жильё

В гарнизоне Гаджиево в преддверии Международного женского дня состоялась церемония передачи нового дома, построенного для семей военнослужащих подводных сил Северного флота.

84 семьи подводников, три из которых семьи участников специальной военной операции, в гарнизоне Гаджиево получили ключи от своих новых квартир. В рамках федеральной программы Министерства обороны по обеспечению жильём военнослужащих новый дом стал завершающим в серии из 8-ми зданий.

Анатолий Коваленко, командующий подводными силами Северного флота: «Квартира распределяется в соответствии с очередью, которая сегодня у нас завершилась. У нас нет очередников теперь – все обеспечены служебным жильём, все обеспечены. Это четвёртый дом, который я принимаю, в нём квартиры очень хорошие, светлые, тёплые и просторные».

Отличительная черта новостроек в особой конструкции и схеме сборки. Именно такой вариант жилой застройки, по словам специалистов, наиболее эффективен в районах Крайнего Севера, где здания могут подвергаться влиянию суровых погодных условий.

Алина Нечипуренко, начальник территориального отдела ФГАУ «Росжилкомплекс» гаджиевский филиал «Северный»: «27-й дом – он панельный: система металлического каркаса и стеновые панели. Это евродом, это новые системы - очень тёплые, обшитые керамогранитной плиткой. В этом доме у нас больше всего двушек и трёшек, всего восемь однокомнатных квартир».

Для семей военнослужащих это, безусловно, большой шаг вперёд. Для кого-то из них это первое своё жильё. И детская площадка, и садик - всё рядом. Впереди – счастливые хлопоты по обустройству комнат.

Дмитрий и Елена Мещеряковы: «Кухня большая, окно большое. Теперь будем папу встречать каждый раз. Приготовим папе ужин, да, Лерусь? Будем встречать. Как мы обычно это делаем? И папа нам всегда машет. Я в восторге, под впечатлением под большим».

Новые жилые дома, в которых подводники получают служебные квартиры, построены на площадке в жилой зоне гарнизона подводных сил Северного флота. Раньше на этом месте стояли пятиэтажные дома пятидесятых годов постройки, которые были снесены перед началом строительства современного жилья.

 

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