В гарнизоне Оленегорск-2 открыли общежитие для военных

По мнению командования, комфортные условия помогут быстрее адаптироваться к условиям севера контрактникам, приехавшим из других регионов. Да и служба будет эффективнее. Впрочем, и тем, кто уже успел обзавестись семьёй, в гарнизоне созданы все условия.

Семья Бондаревских приехала на север из Белгорода. Сергей служит в гарнизоне Оленегорск-2. По дому они не скучают, говорят, что закаты на севере внеземной красоты, да и воспитывать детей здесь несложно - в военном городке за последние годы созданы для этого все условия.

Сергей Бондаревский военнослужащий, житель гарнизона Оленегорск-2 и «Маргарита Бондаревская, житель гарнизона Оленегорск-2: «На территории городка есть секция для детей. Всё здесь хорошо».

Оленегорск 2 – закрытый для посторонних населенный пункт Мурманский области. Здесь проживают около 3 тысяч человек. Он непохож на большинство гарнизонов банально потому, что не производит впечатление запущенности. На территории есть даже бассейн, где учат плавать местных школьников. Спортзал для занятий аэробикой и тренажёрка для тех, кто хочет нарастить мышечную массу.

Детвора резвится на новых игровых площадках, расположенных рядом с домами, в которых живут военные семейные. Для остальных контрактников открыли новое общежитие. Оно расположено в полностью реконструированном здании 1958 года.

Говорят, что в гарнизоне появится и крупные сетевые магазины, которые сделают жизнь военных и их семей заметно проще - не придётся лишний раз ехать в соседние населенные пункты.