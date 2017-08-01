В Генеральном консульстве Королевства Норвегии в городе Мурманске грядут перемены

«Арктик-ТВ» уже сообщало, что визовой отдел в Генеральном консульстве Королевства Норвегии в городе Мурманске больше не работает. Это связано с процессами оптимизации дипломатической миссии в соседней стране. Но такие изменения, по словам сотрудников учреждения, никак не скажутся на жителях региона, планирующих получить визу в скандинавское государство.

Выдачей документов разрешающих визит в Норвегию теперь занимается Сервисно-визовый центр, офис которого находится на улице Карла Либнехта, 13, откуда все обращения направляются в посольство северного Королевства в Москве. Вопреки слухам, платить за отправку документов в столицу пользователям услуги не придётся, а сервисный сбор остался прежним, он составляет 24 евро.

Что же касается визового отдела в консульстве, то, несмотря на сокращения, а его покинут пять сотрудников, в том числе и два дипломата, он будет заниматься выдачей удостоверений жителя приграничного района. Это актуально для людей проживающих в Никеле, Заполярном и Печенге. Ежегодно такие разрешения получают до 2,5 тысячи граждан. Обычные визы в последнее время так же стали пользоваться спросом, хотя до этого в течение нескольких лет в консульстве отмечали спад интереса, что было связано с экономическим кризисом 2014 года. Да и многие туристы из Мурманской области предпочитают оформлять визу сразу на пять лет - такая осмотрительность, несколько снижает цифры статистики.

- Хочется подчеркнуть, что данный консульский округ, в который входят Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ, являются для Норвегии приоритетными, - отмечает Йорген Холтен Йоргенсен, и.о. генерального консула Королевства Норвегия в г.Мурманске. - Мы надеемся, что число заявлений на выдачу виз будет продолжать расти, рассчитываем на то, что сотрудничество между Норвегией и Россией, сотрудничество меду северной Норвегией и Северо-Западом России и нашим округом будет развиваться и дальше.

Но это далеко не единственное изменение, которое затрагивает работу консульства Норвегии в Мурманске. Оказывается, что срок аренды здания в центре города, которое дипмиссия занимает уже долгие годы, заканчивается в 2019 году. После этого сотрудники учреждения должны будут освободить его. Дипломатам теперь предстоит сначала найти новый «дом», а потом и организовать переезд.