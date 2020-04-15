В гибели 41-го пассажира самолёта виноват командир

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жёсткой посадке борт «Москва - Мурманск» 5 мая 2019 года в Шереметьево. Под суд пойдёт командир судна Денис Евдокимов. Одновременно с направлением дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, ведомство выложило видео трагической посадки самолёта и пожара.

Напомним, инцидент произошёл вечером 5 мая. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлёта он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолёт попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жёсткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек – в том числе 26 жителей Мурманской области.

Следствие уверено, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлётно-посадочную полосу аэропорта, что повлекло разрушение и возгорание самолёта. Как ранее рассказал руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета, большинство людей скончались от дыма и огня, так и не успев отстегнуться, а не от удара.

Светлана Петренко, официальный представитель СК России: «В рамках уголовного дела проведены пожарно-техническая, лётная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего. В ходе следствия также проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта Шереметьево. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию».

Следователями и экспертами так же изучен данные бортовых самописцев – версия пилота о возможной неисправности воздушного судна не нашла подтверждения.