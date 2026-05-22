В гимназии №5 Мурманска провели урок-практикум по первой помощи пострадавшему

В роли пострадавшего был манекен, а спасателями - школьники.

Медики на мастер-классе смоделировали ситуацию: учительница, роль которой выполняет манекен, внезапно потеряла сознание. Задача школьников не растеряться, вызвать скорую помощь и начать сердечно-лёгочную реанимацию. Ученики действуют по алгоритму: проверили реакцию, убедились, что дыхания нет. Затем одна часть юных спасателей позвала на помощь взрослых, а другая - совершила реальный звонок в экстренную службу и вызвала бригаду медиков.

Важно правильно описать ситуацию, назвать адрес. А это непросто, учитывая волнение. Но команда справляется на отлично. Далее под счёт диспетчера ребята поочередно приступили к непрямому массажу сердца.

Анастасия Яковлева, старший врач линейного контроля Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Есть дистанционное консультирование по оказанию первой помощи. Важно в детском возрасте заложить понимание того, как надо действовать и не проходить мимо».

Самая частая ошибка в экстренных случаях - паника. Но, по словам специалистов, дети старше 12 лет уже способны вовремя позвать взрослых и осуществить первые необходимые действия. Медики объяснили ученикам: главное не только сила, но и последовательность.

Мурад Воротников, тренер Российского Красного Креста по оказанию первой медицинской помощи: «Правильная проверка дыхания - два полноценных вдоха и выдоха».

Оперативно прибывшая бригада продолжила реанимацию и госпитализировала пострадавшую в больницу.

По завершении практикума, участники признались, что им было волнительно, но собраться с мыслями смогли.

Тимур Железов, ученик гимназии №5 города Мурманска: «Я изучал этот вопрос ранее, а сегодня попробовал самостоятельно её провести. Интересно было, достаточно быстро собрался».

Цветана Питкеева, ученица гимназии №5 города Мурманска: «В реальной ситуации оказать помощь с бы смогла, так как не первый раз это делаю».

Организаторы уверены, что такие уроки полезные каждому, независимо от возраста и характера работы. Ведь никогда неизвестно, когда могут пригодится такие знания.

А в реальной ситуации полученные навыки кратно повышают шансы сохранить жизнь пострадавшему человеку.