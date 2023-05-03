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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.05.23 19:30

В гимназии №6 Мурманска прошла очередная встреча в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Организаторы события обсудили со старшеклассниками проекты территорий, которые стоят в очередь на благоустройство. Главная задача таких мероприятий: понять, что интересует современное поколение и использовать «новый взгляд» на благо города.

«Меняется город - меняемся мы», с такой фразы началась акция «Ориентация – Север! Ориентация – Мурманск», которая состоялась среди школьников и педагогов шестой мурманской гимназии. Участие во встрече приняли старшеклассники.

Анастасия Рузова, заместитель директора по воспитательной работе гимназии №6 г. Мурманска: «Мы хотим понять, насколько это актуально для современного поколения, для детей. Поскольку голосование открыто для подростков с 14 лет, то нам хочется узнать, заинтересованы ли дети в благоустройстве родного города, как они это видят. Всё-таки, наверное, в первую очередь, мы меняемся для них, для их будущего. Для будущего нашего поколения».

У молодых людей сегодня есть возможность предлагать свои идеи, а также подойти творчески к процессу диалога, например, визуализировать свой проект.

Ульяна Неустроева, ученица 10 «Б» класса гимназии №6: «Мы будем делать сегодня коллаж из представленных элементов, рисовать и описывать, что мы бы хотели видеть в данных местах».

Из предложенных в голосовании вариантов, команда Ульяны выбрала территорию на Кольском проспекте, 129, с идеями для благоустройства которой и решила поделиться с другими участниками.

Ульяна Неустроева, ученица 10 «Б» класса гимназии №6: «Наша идея состоит в том, чтобы разбить парк перед этим местом, клумбу и поставить маленькие «ларёчки», где мы могли бы проводить своё время, отдыхать, сидеть на лавочках и общаться с другими людьми».

На данном этапе лидером голосования остаётся площадь Пять Углов Мурманска. Напоминаем, что выбрать территорию для благоустройства можно до 31 мая на платформе https://51.gorodsreda.ru/.

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