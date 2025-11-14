«Арктика — 2050: будущее начинается сегодня»: опубликована деловая программа международного форумаПраздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годы
В гимназии №8 Мурманска детям войны вручили памятные медали

Приглашенных гостей наградили памятными медалями «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье».

На встрече в 8-й гимназии гостям пришлось вспомнить тяжёлое детство, которое проходило в период Великой Отечественной войны.

Например, Анатолий Николаевич Смирнов вспоминает, что его родители никогда не делились ужасами, происходившими в тот период. Однако, отец после сражений вернулся с большим количеством медалей.

Анатолий Смирнов, ребёнок времён Великой Отечественной войны: «Отец пришёл с войны, это я помню. Медалей были у него много».

Надежда Николаевна Мельникова отлично помнит первую встречу с папой после победы на фронте и возвращение в Мурманск. Здесь она родилась и росла, пока не пришлось перебраться в деревню в Вологодской области. Там они прожили до самой встречи с отцом.

Надежда Мельникова, ребёнок времён Великой Отечественной войны: «Сорок седьмой год был, когда папа демобилизовался и приехал нас забирать из эвакуации, из своей маленькой деревеньки, чтобы мы могли жить уже вместе, а я могла учиться в городе Мурманске».

Их судьбы — живой урок мужества и стойкости, часть великой истории нашего города и страны. А в их воспоминаниях — правда о войне, о том, какой ценой далась Победа.

Главе города Мурманска сегодня предоставилась возможность лично вручить детям войны памятные медали, выпущенные к годовщине разгрома немецко‑фашистских войск в Заполярье.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Для меня большая честь вручить вам памятные медали в 81-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. И хочу сказать вам огромные слова благодарности за вашу улыбку, за то, что вы передаёте ту память, которая у вас есть».

Памятные знаки получил 21 житель Мурманска.

