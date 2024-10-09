В Гимназии Полярного прошла традиционная благотворительная ярмарка, вырученные средства от которой передадут бойцам СВО

Больше 200 гимназистов стали участниками благотворительной ярмарки, а общими усилиями удалось собрать почти 60 тысяч рублей. Средства будут переданы в фонд, чтобы приобрести необходимое оборудование для защитников Родины.

Связанная бабушкой из Сибири шерстяная жилетка не стоит баснословных денег. В ней нет нитей или ткани особенных состава и кроя, однако, вещь дарит необыкновенное тепло даже в самые холодные дни, проведенные в окопах, рассказывает боец из Полярного. Сейчас «Глухой» (позывной бойца) собирается в третий раз отправиться защищать интересы страны. С собой он возьмёт немного: помимо уже привычной экипировки, жилетку, как талисман, и эмоции, подаренные сегодня детьми.

Позывной «Глухой», участник СВО, г. Полярный: «Самое главное, что мы получаем на фронт – это понимание того, что мы нужны и нас помнят. Это самое главное, что есть. Когда ты чувствуешь, что о тебе заботятся, это неоценимо».

Благотворительная ярмарка уже во второй раз объединила гимназистов, их родителей и учителей. Поучаствовать можно было двумя способами: изготовить собственноручно какое-либо изделие, либо приобрести понравившуюся поделку непосредственно на ярмарке.

- Я приобрела свечку, грибок, собачек маленьких, брелок «Морошка» для ключей. Маме подарок хочу сделать, она любит грибы собирать.

Юлия Зуева, председатель родительского комитета Гимназии г. Полярного: «Все работы, практически, сделаны из природных материалов. На этом был и акцент сделан: ярмарка, на которой поделки из природного материала».

Участие в благотворительной акции – один из способов получить новые навыки, уверена многодетная мама Татьяна Назарова. Их семья осваивала искусство создания кокосовых свечей.

Татьяна Назарова, участник ярмарки, г. Полярный: «Это новый опыт. Давно хотели попробовать, а тут и повод нашёлся. Надеюсь, она будет радовать своего нового владельца».

Мария Сарбаева, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Гимназии г. Полярного: «Самое уникальное это то, что каждый ребёнок с родителями вложили душу в каждую свою поделку».

Ценно, что ребята не просто так разбивали свои копилочки и жертвовали карманные деньги: таким образом они тоже вносили свой маленький вклад в большое дело целой страны.

Больше 200 гимназистов стали участниками благотворительной ярмарки, а общими усилиями удалось собрать почти 60 тысяч рублей. Средства будут переданы в фонд, чтобы приобрести необходимое оборудование для защитников Родины.