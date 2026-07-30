В главном университете нашего региона продолжается приёмная кампания на новый год обучения

Свыше 11 тысяч заявлений подано в Мурманский арктический университет по предварительным подсчётам. Причём рекорд поставлен не только по количеству желающих, но и по результатам ЕГЭ. В этом году 100 абитуриентов МАУ имеют в своём послужном списке более 250 баллов. Кроме того, в университете впервые открыли набор в ординатуру, в том числе по одной из самых популярных специальностей «Лечебное дело».

Екатерина Серёгина, абитуриент МАУ, участковый терапевт Мончегорской центральной районной больницы: «Ординатура даёт возможности развития в дальнейшем. Можно будет работать не только участковым терапевтом в поликлинике, но и в больнице, либо где-то в других учреждениях».

Девушке предстоит учиться ещё 2 года. «Лечебное дело» в МАУ с самого его появления обрело большую популярность, так что в будущем и приём в ординатуру увеличится.

Уже сегодня можно сказать, что конкурс в этом году выдался жарким, так как по отдельным направлениям был конкурс 7 человек на одно место.

На бюджетные места претендуют не только выпускники из Мурманской области, а иногородние и даже иностранные абитуриенты.

Мария Князева, исполняющая обязанности ректора МАУ: «Из стран бывшего СНГ много заявлений, в том числе традиционно из Индии. В этом году тоже ожидаем порядка 50 поступающих из Индии. Из Сибири есть заявления, есть с юга России, например, Ростовская область».

Самые популярные направления среди поступающих лечебное дело, IT, нефтегазовое дело, строительство и судовождение. Не сдаёт позиции и профессия учителя. Каждый год эту специальность выбирают ребята по воле сердца или вдохновившись примером родителей.

Леонид Бухарин, абитуриент МАУ: «Отец у меня учитель физкультуры, а мама – учитель английского языка. Я подумал, решил, что тоже буду учить людей».

Не упускает возможности понаблюдать за тем, как идёт приемная компания в МАУ и представители областной Думы. Это регулярная практика, так можно на месте оценить новые образовательные возможности и собрать информацию для законодательной работы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Прошёлся по разным направлениям, посмотрел самые уважаемые мной, как военным моряком. Поинтересовался, как наша морская академия, какие есть направления. Рад, что во все направления, которые в нашей морской академии есть, поступают кандидаты. У нас ранее больной вопрос был – это судовождение, но сейчас, смотрю, ежегодно группы набираются. Традиционно спрашиваю, есть ли девушки, будущие капитаны наших сухогрузов, пассажирских лайнеров. Такие девушки есть, даже одна девушка документы подала из Сочи».

Поддержка студентов – это большой отдельный блок задач, которыми занимается федеральное и региональное правительство. В этом году также действует отдельная квота для участников специальной военной операции и их детей.

Виктория Пиксендеева, руководитель приёмной комиссии МАУ: «В этом году заявлений было больше. Примерно половина из них успешно прошли эти конкурсные испытания».

Основной этап приёмной кампании МАУ на бюджет уже завершён, подать документы можно было до 25 июля. Сейчас идёт конкурс и обработка заявлений, и уже 7 августа будущие студенты получат долгожданное уведомление: «Поздравляем, вы зачислены!».