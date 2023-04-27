В Главном управлении МЧС России по Мурманской области прошла торжественная церемония посвящения в пожарные

Пожарные рискуют своей жизнью во благо спасения других людей. Именно они вступают в борьбу с одной из самых опасных стихий – огненной. Так, на торжественной церемонии в Мурманске были посвящены в пожарные 28 новобранцев. Теперь они будут служить в Специальном управлении по охране ЗАТО и Первом отряде федеральной противопожарной службы.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника главного управления МЧС России по Мурманской области: «Они проходят подготовку по шести программам. После каждой программы они оцениваются. Если человек на какой-то программе остановился, у него не получается, то он принимает решение: или уходить, или преподнести себя в другом направлении, например, старшина части».

Владимир служил в разведке Северного флота 15 лет. В 33 года он решил стать пожарным, чтобы помогать людям и работать в надёжной команде. Ему понадобилось приложить немало усилий, чтобы за 3 месяца освоить большой объём новой для себя информации.

Владимир Гладкий, пожарный первой спасательной части первого пожарного спасательного отряда: «Хочу попробовать себя в этом непростом деле. Непосредственно про свою часть могу сказать – сплочённый. И приятно с людьми работать, в которых ты уверен».

Ещё вчера Владимир сдавал экзамены, а в воскресение у него уже первое дежурство.