В главной базе гидрографов Северного флота состоялась церемония торжественного подъёма флага на новом гидрографическом катере «Леонид Сенчура»

Михаил Жидницкий врио начальника гидрографической службы Северного флота: «Экипаж небольшой, автономность 9 суток. Но этого вполне достаточно, чтобы решать задачи недалеко от пунктов базирования».

Государственные испытания катера проходили в Кольском заливе и Баренцевом море. Они успешно завершились месяц назад. В начале декабря был подписан приёмный акт и судно вошло в состав флота.

Катер назван в честь выдающегося военного гидрографа и исследователя Арктики, ветерана Великой Отечественной войны Леонида Сергеевича Сенчуры. Он был начальником Северной гидрографической экспедиции и внёс большой вклад в исследование Северного Ледовитого океана.

Новый катер предназначен для съёмки рельефа дна на глубинах до 2-х километров, обследования навигационных опасностей.

Обновление судового состава гидрографов Северного флота проходит регулярно, за последние несколько лет было принято несколько больших гидрографических катеров, а также малое гидрографическое судно «Николай Скосырев». 10 декабря в Мишуково состоялась торжественная церемония подъёма флага на большом гидрографическом катере-катамаране «Григорий Шадрин».