В главной базе Северного флота – городе Североморске состоялись «Командирские старты»

В течение трёх дней офицеры сдавали нормативы на силу, быстроту, выносливость и точность в спортивном зале, бассейне и стрелковом тире.

Впервые в «Командирских стартах» в составе команд участвовали женщины-военнослужащие командирского звена.

Военные, показавшие наилучшие спортивные результаты, отправятся на всеармейские соревнования в Москву. Возглавит команду победителей командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Аркадий Романов, выполнивший норматив кандидата в мастера спорта по офицерскому многоборью.

Торжественная церемония закрытия соревнований состоялась в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт». Победителям и призёрам соревнований командующий флотом вручил медали и кубки.