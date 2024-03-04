В главной базе Северного флота почтили память легендарного палубного лётчика Тимура Апакидзе

Участники митинга возложили венки и цветы к бюсту героя на площади Сафонова и почтили его память минутой молчания.

В гарнизоне авиаторов Североморск-3 Мурманской области военнослужащие палубной авиации возложили цветы к мемориальной доске, установленной на фасаде дома, где жил Тимур Апакидзе. Улица, где стоит этот дом, названа именем героя.

Апакидзе стал первым палубным лётчиком-истребителем Северного флота, удостоенным высшего звания Герой Российской Федерации. В сентябре 1991 года он первым из строевых лётчиков совершил посадку истребителя Су-27К на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В 2001 году генерал-майор погиб при выполнении полётного задания в День морской авиации на аэродроме Остров Псковской области.