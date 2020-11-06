В главной базе Северного флота встретили большой противолодочный корабль «Североморск»

Торжественная встреча судна из похода состоялась с участием командующего Северным флотом Александра Моисеева.

«Североморск» стал флагманом девятого арктического похода по морям Северного Ледовитого океана. После его окончания он также выполнил поставленные задачи в Северной Атлантике. БПК ходил по морям три месяца.

Анатолий Кожуров, командир БПК «Североморск»: «Арктические походы хоть и не продолжительные по времени – около 3 месяцев, но их уникальность в том, что от Атлантического океана до Тихого – полностью прошли восточное полушарие по Северному морскому пути в одну навигацию».

Кроме того, впервые в истории российского флота, корабль обошёл Северную Землю и Землю Франца-Иосифа с севера по 82 параллели. Раньше, по словам командира, там встречались только белые медведи и льдины. Всего за время этого похода «Североморск» прошёл более 12 тысяч морских миль и отработал порядка 10 учений.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Экипаж отработал большое количество задач самостоятельно. Поэтому повод поблагодарить и чествовать, отметив это событие, конечно, есть. По сути, всё, что отрабатывалось у нас в этом году в Арктике. Конечно же, он был одной из главных боевых единиц корабельной группировки и штаба группировки».

Теперь корабль вернулся в родную базу. По морской традиции командующий флотом вручил командиру жареного поросёнка.