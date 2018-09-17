В главную базу Северного флота прибыл учебный корабль «Перекоп»

Впервые в истории учебный корабль совершил переход по Северному морскому пути из Владивостока в Североморск.

На его борту находятся курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова и владивостокские нахимовцы, которые проходили морскую практику.

В Североморске учебный корабль встретил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Символично, что в Восточно-Сибирском море состоялась встреча «Перекопа» с отрядом боевых кораблей Северного флота.

После пополнения запасов и смены практикантов «Перекопу» предстоит вновь отправиться вокруг Европы в Севастополь и вернуться в Кронштадт, пункт постоянной дислокации. Так завершится уникальный восьмимесячный поход вокруг Евразии. Общая протяженность маршрута плавания через четыре океана превысит 36 тысяч миль.