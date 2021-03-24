В одном из торговых центров Мурманска открыли выставку, посвященную «Заслуженным тренерам» нашего города-героя. Фото лучших из лучших, тех, кто поднимал заполярный спорт на протяжении многих лет, могут увидеть все желающие.

В год 105-летия Мурманска открылась уникальная выставка, которая посвящена заслуженным мастерам спорта и мастерам спорта международного уровня. Наивысшую заслугу - звание «Заслуженный тренер России» в нашем городе носят 29 человек.

Сейчас некоторые тренеры живут в других городах и даже странах, например, в США и Чехии. Кого-то, к сожалению, уже нет в живых, но память о них вечна. А кто-то ещё продолжает свою карьеру в родном Мурманске. Например, ветеран спорта Лев Демьянов полвека занимается плаванием. За годы преподавательской деятельности он обучил более 3 тысяч северян, в том числе чемпионов Северо-Запада.

Лев Демьянов, тренер по плаванию Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17: «Работаю в спорте 50 лет, воспитал много хороших спортсменов. Эта доска является признанием мастерства наших тренеров. Это очень и очень почётно».

Действительно, вклад этих людей в развитие спорта в столице Заполярья неоценим, потому что воспитать легендарных спортсменов, это титанический труд.

Выставка «Заслуженные тренеры Мурманска» будет работать целый год. Она доступна для посещения бесплатно в одном из торговых центров Мурманска.