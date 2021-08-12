В годовщину гибели экипажа «Курска» в Росляково приехала вдова ракетчика

Татьяна Гелетина, вдова служившего на атомном подводном ракетоносном крейсере «Курск» капитан-лейтенанта Бориса Гелетина в годовщину гибели крейсера приехала в Заполярье почтить память мужа. Летом 2000-го ей пришлось пережить две страшные потери - вначале от рака умер 4-летний сын Денис, затем погиб супруг.

Борис Гелетин, единенный из экипажа «Курска», кого похоронили в Мурманской области.

Вячеслав Годунов, руководитель местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство»: «Когда лодку достали, тело опознали, а сын был уже похоронен здесь. И он сам североморец, он учился у нас в 9-й школе. Поэтому мы обязаны о нём всегда помнить».

Время не может стереть из памяти северян одно из самых трагических событий в истории современного Российского флота. Каждый год 12 августа ровно в 11 часов 28 минут, когда в Баренцевом море произошла трагедия, у могилы офицера собираются североморцы.

Игорь Курочкин, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирал: «Для меня это день торжественный и траурный. Я, когда был молодым офицером, хорошо помню, как развивались события: жители были прикованы к экранам телевизора, следили за событиями, переживали за моряков».