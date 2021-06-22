В годовщину начала Великой Отечественной войны моряки-североморцы почтили память погибших подводников

Экипаж тральщика Кольской флотилии «Ельня» вместе с членами Русского географического общества возложили цветы и венки на воду в места гибели подводных лодок.

Крейсерская подлодка «К-2» и охотник за субмаринами БО-224 были найдены в этом году во время совместной экспедиции РГО и Северного флота под названием «Помни войну!». Большой охотник БО-224 был торпедирован противником в 1945 году, крейсерская подводная лодка «К-2» подорвалась на немецком минном заграждении.

Дань памяти погибшим морякам отдали не только военнослужащие Северного флота и исследователи экспедиции, но и юнармейцы вместе с нахимовцами.