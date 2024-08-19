День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.24 19:30
В гонке «Герои Севера – Заполярный рубеж» приняли участие 106 команд – более 400 человек
Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Константин Кабанцов в парке «Патриот» дали старт летней командной гонке «Герои Севера – Заполярный рубеж».
Участие в традиционном масштабном событии, организованном Северным флотом и правительством Мурманской области, приняли 106 команд – более 400 человек. Вызов трассе бросили не только мужчины, но и женщины.
Они преодолели многофункциональную трассу протяжённостью около 5,5 км. Программа включала бег по пересеченной местности с 24 препятствиями.
В числе особенно сложных и зрелищных - «бассейн», где каждому атлету нужно было прыгнуть с вышки в воду; а также «покрышки» – прохождение через заграждение из множества автомобильных колёс.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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