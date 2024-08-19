В гонке «Герои Севера – Заполярный рубеж» приняли участие 106 команд – более 400 человек

Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Константин Кабанцов в парке «Патриот» дали старт летней командной гонке «Герои Севера – Заполярный рубеж».

Участие в традиционном масштабном событии, организованном Северным флотом и правительством Мурманской области, приняли 106 команд – более 400 человек. Вызов трассе бросили не только мужчины, но и женщины.

Они преодолели многофункциональную трассу протяжённостью около 5,5 км. Программа включала бег по пересеченной местности с 24 препятствиями.

В числе особенно сложных и зрелищных - «бассейн», где каждому атлету нужно было прыгнуть с вышки в воду; а также «покрышки» – прохождение через заграждение из множества автомобильных колёс.