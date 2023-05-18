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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.05.23 19:30

В город Заполярный приехала «Нордическая выставка» с предложением, от которого невозможно отказаться

Специальный проект для Крайнего Севера продолжится до 21 мая включительно.

В последнее время в России закрылось много магазинов североамериканской и европейской одежды, а некоторые бренды полностью покинули отечественный рынок. У таких сетей остался импортный товар, который не выгодно увозить обратно. Так, была создана «Нордическая выставка», на которой можно приобрести одежду со скидкой до 70%.

Проект представляет обновленные коллекции весна-лето. Демисезонный куртки из кожи буйвола, оленя, лёгкие куртки из кожи лося, немецкие и чешские ветровки и итальянские пальто. Особое внимание заслуживают ветровки, как раз для мурманской погоды.

Данила Кочетков, менеджер «Нордической выставки»: «На данный момент хит сезона демисезонной коллекции является ветровка канадского производства. Сделана она из парашютной ткани с добавлением авиационного нейлона. За счёт этого ветровка полностью непромокаемая. Внутри она сделана из мембранного подклада, за счёт этого ветровка дышащая. Вы в ней преть, потеть не будете, а также она сохраняет оптимальную температуру тела внутри».

Сочные цвета, натуральные материалы и только современные и комфортные модели. Представленная обувь и верхняя одежда будут актуальны в течение длительного времени.

Ульяна Юденич, менеджер «Нордической выставки»: «Большой популярностью сейчас пользуются чешские и немецкие облегченные ветровки. Они бывают как укороченного, так и удлиненного плана. Снаружи ткань гартекс, она не промокает и не продувается. Внутри натуральный подклад - дышащая вискоза. Они представлены в разных цветовых решениях. У нас и разные размеры - от 40 до 74 включительно. Кстати, цена представлена в два-три раза ниже, чем в магазина».

Летом покупать зимние коллекции выгоднее. «Нордическая выставка» представляет скандинавскую верхнюю одежду и обувь. Большой выбор зимних моделей – канадских и норвежских «Алясок», финских облегченных дублёнок и скандинавской норки по оптовым ценам ждут вас в Заполярном по адресу: улица Мира, 6 (здание бывшего супермаркета) с 17-го по 21 мая - с 10.00 до 20.00.

На правах рекламы.

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