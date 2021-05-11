В городах большого ЗАТО День Победы отметили парадами, концертами и выставками

Шествием личного состава соединений и воинских частей гарнизона Полярного, конкурсом-смотром и праздничным салютом в ЗАТО Александровск отметили 76-ю годовщины со Дня Великой Победы.

В каждом из городов большого ЗАТО День Победы отметили концертами.

В городе воинской славы подготовка началась задолго до праздника, здесь состоялось традиционный парад военнослужащих воинских соединений и частей, а также будущих защитников Заполярья – юнармейцев.

Единым строем по главной улице города прошли парадные расчёты, в том числе женщин-военнослужащих – всего около 500 человек. На трибунах, в рядах, принимающих поздравления, очевидцы тяжелых военных дней – дети войны.

В след за участниками парада, закрывая торжественное шествие, прошёл отреставрированный танк Т-34. Поздравили ветеранов, почётных жителей Полярного и представители власти.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Примите наши самые искренние поздравления с этим прекрасным праздником – с днём, который мы должны помнить всегда. Если мы помним, то мы живем! С праздником, дорогие полярницы!».

Продолжили праздничные мероприятия конкурсом-смотром строевой песни. Участники - военные расчёты гарнизона. На площади Двух капитанов жителей города ждала выставка военной техники, полевая кухня и праздничный концерт. Завершающим аккордом стал салют.

Гаджиевцы праздник отметили акцией «Поем двором». Тексты знакомых песен о военных годах, любви и боли звучали на главной площади города для всех жителей.

Для жителей столицы подводных сил также работала полевая кухня и выставка военно-боевой техники.