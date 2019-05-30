В городах Мурманской области должно быть чисто - штаб

В правительстве региона состоялось установочное заседание штаба по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований Кольского Заполярья под председательством министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимира Гноевского.

В ситуационном центре регионального правительства собрались представители власти, контролирующих органов, прокуратуры. В режиме видеоконференцсвязи участвовали и главы муниципалитетов. Первая задача, поставленная перед штабом врио губернатора Андреем Чибисом - навести порядок во всех придомовых территориях региона.

«Распоряжением Андрея Чибиса создан штаб по приведению в порядок городских территорий. Если раньше мы работали на временной основе, сегодня будем на постоянной, пока не наведём порядок, в том числе и с управляющими компаниями, - сообщил Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Первая задача – продолжить работу и контролировать УК: это дворы, вывоз ТКО, навести порядок на въездах в наши города. Порядок в части гаражных кооперативов и промзон».

Гаражные кооперативы, по словам представителей региональной и муниципальных властей, проблема особая. Здесь порядок нужно наводить не только в буквальном смысле, но и в юридической части. Требуют упорядочения и регистрации и малый бизнес, оказывающий на территории гаражных сообществ услуги, к примеру, по ремонту автомобилей или шиномонтажу.

Чисто во дворах должно быть уже 1 июня. Времени осталось немного. Глава профильного ведомства обнадежил, что работы почти завершены, результаты будут пристально контролировать. А управляющие компании и гаражные кооперативы, которые попадут в список злостных нарушителей, ждут санкции.