День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.23 19:30
В городах Мурманской области определены даты «Последних звонков»
Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.
В документации говорится, что 25 мая «Последний звонок» пройдёт в Мурманске, Корзуново, Варзуге, Полярных Зорях, Ловозерском и Кандалакшском районах.
20 мая праздник состоится в Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Александровске, Заозерске, Островном, Североморске, Видяево, Умбе, Ковдорском и Печенгском округах, Кандалакшском и Кольском районах.
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Последние комментарии
Евйгений
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Полина
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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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Вадим
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