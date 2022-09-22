В городах Мурманской области пройдёт голосование в рамках референдума по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Для тех, кто проживает за пределами данных территорий, будут организованы избирательные участки в других регионах, в том числе и в Мурманской области. Проведением голосования занимаются участковые избирательные комиссии референдумов. В Мурманской области содействие в организации им окажет областной избирком. Голосование будет идти в два этапа.
Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «С 23 по 26 сентября будет организовано выездное голосование».
Стационарные пункты для голосований будут организованы и в других населённых пунктах региона: Ковдоре, Заполярном, Кандалакше, Полярных Зорях, Ревде, Мончегорск, Оленегорске, Коле, Кировске и Апатитах.
Подробнее о работе участков можно узнать по телефонам «горячей линии».