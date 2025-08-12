В городах ЗАТО Александровск почтили память моряков героического экипажа «Курска»

Безучастных и равнодушных к трагедии 25-летней давности нет. К мероприятиям памяти и скорби присоединился ЗАТО Александровск. На «Нерпе» - судоремонтном предприятии Снежногорска подлодка нашла свой последний причал.

- Я помню, как переживала вся страна, когда было объявлено, что весь экипаж погиб…

Снежногорск до сих пор не может оправиться от трагедии. Каждый год в это время митинг проходит у стен 266-й школы – образовательного учреждения, из которого выпустился во взрослую жизнь Денис Кириченко. Старший лейтенант, инженер дивизиона живучести, погиб вместе со всем экипажем в ледяных водах Баренцева моря.

К траурным событиям в ЗАТО присоединились и воинские соединения. В Полярном военнослужащие Кольской флотилии почтили память моряков героического экипажа «Курска». Традиционно жители Полярного возложили цветы к мемориалу.

- Я помню, как дети плели венки и опускали их воду, как все мы скорбели по погибшему экипажу...

В ЗАТО Александровск погибшая субмарина обрела и последний причал. В 2002 году «Курск» доставили на судоремонтный завод «Нерпа» для утилизации.