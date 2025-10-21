День отца понравился россиянам: 56% одобряют, ещё 29% относятся спокойноСуши сети: за последние пять лет запасы в районах промысла мурманских рыбаков сократились почти в три раза
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.25 19:30

В городе атомщиков прошли соревнования на переходящий кубок начальника ГУ МЧС России по Мурманской области

Мурманские кадеты приняли участие в региональном сборе кадетских классов и соревнованиях на переходящий кубок начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Для этих школьников вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, неактуальный. Они точно знают, с какой профессией хотят связать свою жизнь. Кадеты показали свои навыки по спасению людей в региональных соревнованиях.

Милана Карабанова, ученица кадетской школы г. Мурманск: «Я вместе со своей командой приехала на кубок МЧС на региональные сборы. Это уже третья наша поездка, мы готовились к этому мероприятию довольно-таки долгое время и надеемся на победу. Тренировки были изнурительными, но очень запоминающимися».

Площадкой соревнований стала Кольская атомная электростанция, куда приехали 8 команд из Мурманска, Апатитов и ЗАТО Александровск.

Татьяна Захарова, начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения ГУ МЧС России по Мурманской области, главный судья соревнований: «Традиционно в этом году кадеты проходят несколько этапов соревнований. Они проверяют свои способности как в теоретических конкурсах, таких как пожарная безопасность, конкурс гражданской обороны, безопасность на воде, так и тренируют свои практические навыки в боевом развертывании, строевой подготовке, огневой подготовке».

Все этапы соревнований были максимально приближены к реальным условиям.

Матвей Солуев, ученик кадетской школы г. Мурманск: «Я посещаю эти соревнования на протяжении двух лет. Больше всего мне нравится теплодымокамера и этап по оказанию первой помощи».

Кстати, именно оказание первой помощи и эвакуация пострадавших – один из самых сложных этапов. На нём необходимы знания организма человека и медицинских приёмов. Важно, что ребят на протяжении соревнований сопровождают наставники – педагоги, тренеры и опытные сотрудники МЧС. Они не только разрабатывают этапы, но и обеспечивают безопасность.

Александр Шильников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области по гражданской обороне и защите населения: «В этом году кадетам предстоят очень сложные состязания. Это боевое развертывание, теплодымокамеры, медицинская помощь, курсы гражданской обороны, курсы пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

По итогам состязаний МЧС в старшей группе победила гимназия №1 из Полярных Зорь, второе у Мурманской кадетской школы, а третье у школы №4 из Апатитов.

В младшей группе 1-е место у Апатитской школы №4, 2-е у – школы №1 имени Погодина, а 3-е заняла кадетская школа Мурманска.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Экстремальный фотограф». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовую помощь родителям оказывают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 28 копеек, доллар потерял 1 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»