В городе атомщиков прошли соревнования на переходящий кубок начальника ГУ МЧС России по Мурманской области

Мурманские кадеты приняли участие в региональном сборе кадетских классов и соревнованиях на переходящий кубок начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Для этих школьников вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, неактуальный. Они точно знают, с какой профессией хотят связать свою жизнь. Кадеты показали свои навыки по спасению людей в региональных соревнованиях.

Милана Карабанова, ученица кадетской школы г. Мурманск: «Я вместе со своей командой приехала на кубок МЧС на региональные сборы. Это уже третья наша поездка, мы готовились к этому мероприятию довольно-таки долгое время и надеемся на победу. Тренировки были изнурительными, но очень запоминающимися».

Площадкой соревнований стала Кольская атомная электростанция, куда приехали 8 команд из Мурманска, Апатитов и ЗАТО Александровск.

Татьяна Захарова, начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения ГУ МЧС России по Мурманской области, главный судья соревнований: «Традиционно в этом году кадеты проходят несколько этапов соревнований. Они проверяют свои способности как в теоретических конкурсах, таких как пожарная безопасность, конкурс гражданской обороны, безопасность на воде, так и тренируют свои практические навыки в боевом развертывании, строевой подготовке, огневой подготовке».

Все этапы соревнований были максимально приближены к реальным условиям.

Матвей Солуев, ученик кадетской школы г. Мурманск: «Я посещаю эти соревнования на протяжении двух лет. Больше всего мне нравится теплодымокамера и этап по оказанию первой помощи».

Кстати, именно оказание первой помощи и эвакуация пострадавших – один из самых сложных этапов. На нём необходимы знания организма человека и медицинских приёмов. Важно, что ребят на протяжении соревнований сопровождают наставники – педагоги, тренеры и опытные сотрудники МЧС. Они не только разрабатывают этапы, но и обеспечивают безопасность.

Александр Шильников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области по гражданской обороне и защите населения: «В этом году кадетам предстоят очень сложные состязания. Это боевое развертывание, теплодымокамеры, медицинская помощь, курсы гражданской обороны, курсы пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

По итогам состязаний МЧС в старшей группе победила гимназия №1 из Полярных Зорь, второе у Мурманской кадетской школы, а третье у школы №4 из Апатитов.

В младшей группе 1-е место у Апатитской школы №4, 2-е у – школы №1 имени Погодина, а 3-е заняла кадетская школа Мурманска.