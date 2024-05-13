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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.24 19:30

В городе-герое Мурманске прошёл Парад Победы

В Заполярье праздничные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, посетили более 90 тысяч жителей и гостей региона. Ключевым событием стал парад войск Мурманского гарнизона и боевой техники в областном центре.

С самого утра на центральную площадь города-героя потянулись люди. Шли по одиночке, трудовыми коллективами, семьями.

- Мы в первый раз с ребёнком решили сходить на парад, хотим показать ему, как это происходит, потому что это действительно важно. Пусть она увидит, что здесь происходит, а позже мы расскажем ей всё более подробно о события, которые произошли во время Великой Отечественной войны.

Северяне несли цветы и портреты своих героических дедов, многие облачились в военные плащ-палатки и пилотки.

Георгий Громцев, школьник: «Первый раз я так вышел три года назад. Моя коллекция пополняется, например, кобура недавно появилась. Пытаюсь походить на прадеда, который сражался под Смоленском, он был старшиной механиков…».

Удивительно было встретить среди зрителей человека в национальном костюме и с флагом Республики Калмыкия. Чтобы приехать на парад, гости города-героя преодолели 6 тысяч километров.

Батыр Киштенов: «Мы приехали из Республики Калмыкия. Хотим почтить своего деда, который погиб здесь в Долине Славы».

Отличительной чертой парада этого года стало присутствие на почётной трибуне рядом с ветеранами участников спецоперации и вдов.

Олег Конышев, участник СВО: «Мы все братья, нам делит нечего, у нас окопы были одни на двоих. Кровь у всех красная. Для меня все, кто был на войне, - это герои – фронтовики».

В военном параде приняли участие более 500 военнослужащих, 35 единиц военной техники, а также парадные расчёты силовых ведомств и учебных заведений города Мурманска.

Ксения Тазипова, руководитель военно-патриотического клуба «Рать»: «Я иду в знаменной группе на параде. Это очень почётно. Думаю, что в следующем году масштаб будет побольше в плане нашей коробки».

В речи губернатора и в словах мурманчан звучало сравнение нынешних событий с годами Великой Отечественной войны.

Людмила Сенченко, мурманчанка: «С праздником вех поздравляю, который очень печальный. Желаю всем, чтобы был мир, всё восстановилось. Я верю, что так и будет и победа будет за нами».

Парад отгремел, но люди не спешили расходится. Уже традиционная выставка военной техники и полевая кухня с солдатской кашей соседствовали в этом году с инсталляциями «Картинки прошедшей войны». Мурманские школьники создали двадцать тематических «живых открыток» и поставили двадцать семь театрализованных представлений. В одной инсталляций можно было увидеть макет советского истребителя.

Сергей Тян, заместитель начальника штаба «Юнармии» Мурманской области: «Модель И-16. Это самолеты, на которых летали наши лётчики во время Великой Отечественной войны. У них был открытый фонарь, который полностью продувался. Потом появились другие самолёты: Яки, МиГи, у которых кабины закрыты».

Праздничная программа на главной площади города длилась весь день.

 

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