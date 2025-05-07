В городе-герое Мурманске прошёл второй общегородской субботник

В Мурманске продолжается череда майских субботников.

В этот раз горожане собрались, чтобы очистить территорию сквера на проспекте Героев-североморцев, 33а. Здесь убрали скопивший мусор и раскидали снег, чтобы быстрее таял. Инвентарь приносить с собой было не нужно, каждому участнику выдали все необходимое.

Присоединились к активным мурманчанам и волонтёры Центра развития волонтёрского движения «ДОБРО».

Кирилл Худяков, волонтёр: «Субботники важны, чтобы каждый человек внёс свой вклад в улучшение города. Расчистить снег, убрать мусор - так человек проявляет свою гражданскую позицию».

Напомним, что до 12 июня на платформе 51.gorodsreda.ru у жителей города есть возможность отдать свой голос за один из двух проектов благоустройства общественных территорий, которые будут обновлены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это улица Воровского и площадь перед конгресс-отелем «Меридиан».