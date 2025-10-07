В городе-герое на улице Шабалина открыли уютный сквер

Это стало очередным примером плодотворной работы граждан и администрации города. В основу проекта площадки был взят детский рисунок.

Буквально несколько месяцев назад возле сквера в районе дома №31 по улице Шабалина был пустырь, но теперь здесь появилась место для комфортного отдыха горожан. Тут установлены спортивная и детская площадки, удобные скамейки и качели. Оборудовано освещение и система видеонаблюдения, а также красивая зелёная зона.

Вдоль автомобильной дороги предусмотрена парковка.

Сквер был создан в кратчайшие сроки. Ещё в июне прошлого года мурманчане выступили против строительства на этом месте магазина и предложили свой вариант благоустройства. Их позицию поддержала администрация города.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Получился прекрасный сквер. Это прекрасный пример взаимодействия жителей».

Такой результат не был бы возможен без активного участия горожан, предложения и пожелания которых были учтены при проектировании сквера.

Алена Веко, депутат Совета депутатов города Мурманска, директор Первомайского ДДТ, партия «Единая Россия»: «Всё полностью учтено, даже пользовались рисунками детей».

Дмитрий Сирица, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Всё сделали за два месяца. А сегодня проводим акцию «Зелёный рекорд», во время которой появятся порядка 70 растений».

Юные мурманчане в рамках экологической акции высадили саженцы растений. Когда они вырастут, территорию украсят северная рябина, черемуха, шиповник и сирень.