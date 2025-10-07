Мурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.25 19:30

В городе-герое на улице Шабалина открыли уютный сквер

Это стало очередным примером плодотворной работы граждан и администрации города. В основу проекта площадки был взят детский рисунок.

Буквально несколько месяцев назад возле сквера в районе дома №31 по улице Шабалина был пустырь, но теперь здесь появилась место для комфортного отдыха горожан. Тут установлены спортивная и детская площадки, удобные скамейки и качели. Оборудовано освещение и система видеонаблюдения, а также красивая зелёная зона.

Вдоль автомобильной дороги предусмотрена парковка.

Сквер был создан в кратчайшие сроки. Ещё в июне прошлого года мурманчане выступили против строительства на этом месте магазина и предложили свой вариант благоустройства. Их позицию поддержала администрация города.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Получился прекрасный сквер. Это прекрасный пример взаимодействия жителей».

Такой результат не был бы возможен без активного участия горожан, предложения и пожелания которых были учтены при проектировании сквера.

Алена Веко, депутат Совета депутатов города Мурманска, директор Первомайского ДДТ, партия «Единая Россия»: «Всё полностью учтено, даже пользовались рисунками детей».

Дмитрий Сирица, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Всё сделали за два месяца. А сегодня проводим акцию «Зелёный рекорд», во время которой появятся порядка 70 растений».

Юные мурманчане в рамках экологической акции высадили саженцы растений. Когда они вырастут, территорию украсят северная рябина, черемуха, шиповник и сирень.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплата директоров по кибербезопасности за 3 года выросла на треть-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,16 рубля, доллар снизился почти на 1,07 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)В Апатитах у комиссии «Губернаторский контроль» особую озабоченность вызвало состояние контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»