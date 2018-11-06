В городе-герое установят новый памятник воинам Полярной дивизии

На проспекте Героев-североморцев установят новый памятник воинам Полярной дивизии. Пока неизвестно, как именно он будет выглядеть, в какой части аллеи расположится, но решение о его создании уже принято.

Аллея Полярной дивизии, расположенная в северной части проспекта Героев-североморцев, благоустроена и уже стала одним из излюбимых мест для прогулок и отдыха жителей Ленинского округа областного центра. Вскоре здесь будет не просто сквер, а военный мемориал, который увековечит память добровольцев – северян, сумевших остановить врага во время ожесточенных боев в 1941 году.

Как будет выглядеть, где разместится скульптура, пока неизвестно. Конкурс архитектурных проектов проходил более двух месяцев, было представлено три разработки, но комиссия так и не смогла прийти к единогласно решению. Абсолютного победителя, чья работа украсит аллею Полярной дивизии, пока нет.

- Когда приступят к реконструкции этого парка, одновременно будут вестись работы и над памятником, - сообщила журналистам Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Я думаю, через год-полтора мы увидим обновленное, уютное место, где мурманчане смогут не просто отдохнуть, но и участвовать в памятных мероприятиях.

К слову, благоустройство аллеи Полярной дивизии входит в муниципальную программу проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанную до 2022 года.