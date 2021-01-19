В городе металлургов суровая северянка из магазина вынесла алкогольной продукции на 50 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали в Мончегорске подозреваемую в краже дорогостоящего спиртного из супермаркета.

Недостачу обнаружили сотрудники магазина, а благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что неизвестная женщина положила несколько бутылок виски, рома и ликера в свою сумку, после чего покинула торговый павильон.

Полицейские установили подозреваемую. Безработная жительница Мончегорска уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков. Женщина в содеянном созналась, пояснив, что алкоголь она продала, а деньги потратила.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет