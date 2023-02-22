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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.02.23 19:30

В городе металлургов впервые провели церемонию вручения премии года Агентства развития Мончегорска

Первая премия года активным горожанам от Агентства развития Мончегорска (АРМ) стала настоящим событием. Люди, внёсшие значимый вклад в развитие бизнеса, городской среды, культурных и социальных проектов получили заслуженную награду за свой труд.

Анна Федорова, директор АНО «Агентство развития Мончегорска»: «Мы решили, что важно выделить тех людей, которые активно участвуют в развитии города. Не только как участники мероприятий, но и своими руками что-то делают. Цель самой премии не только в том, чтобы оставались эти люди, которые активно развивают город, но и чтобы появлялись новые талантливые, инициативные жители, чтобы их становилось больше».

Победителей выбирали не только члены жюри, но и сами горожане. Награды присуждали по 11 номинациям. «Выбор молодёжи» получило пространство «СОПКИ». «Лучшее партнёрское мероприятие «Imandra Fest» - у ночного забега, а приз зрительских симпатий - у зимней пляжной вечеринки. Были номинации и награды, которые присудили не компаниям или мероприятиям, а мончегорцам.

Максим Иванов, заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам АО «Кольская ГМК»: «Среди них есть очень достойные люди, сделавшие большой вклад в развитие города, в реализацию проектов. Иногда это не так просто, ведь они делают это не только по зову долга, но и в нерабочее время. Реализуют проекты, работая на Кольской ГМК, либо в других местах. Это люди, которые действительно неравнодушны к развитию города».

Например, «Персоной года» стал волонтёр Никита Кокорин. А в номинации «Вклад в будущее» награду жюри получила фотограф Кристина Коняхина.

Кристина Коняхина, победитель премии АРМ: «Для меня эта награда показатель того, что я нахожусь на своём месте и делаю всё правильно на своём жизненном пути».

Александр Поленков, заместитель директора АНО «Агентство развития Мончегорска»: «Условия, которые созданные в регионе для развития предпринимательства, очень существенные. Это особая экономическая зона, гранты и займы, которые выдаются правительством области для стартап-проектов. А мы со своей стороны делаем эти условия более доступными для наших предпринимателей».

Первая церемония награждения только завершилась, но её организаторы уже думают о будущей. Планируется, что премия Агентства развития Мончегорска станет ежегодным событием.

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