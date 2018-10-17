В городе открыли мемориальную доску поэту Виктору Тимофееву

В Мурманске торжественно открыли мемориальную доску поэту Виктору Тимофееву, который своим слогом: стихами и публикациями воспевал красоту Кольского Севера и рассказывал о тяжелом морском промысле.

Не прошло и недели после открытия нового интеллект-центра на улице Маклакова. Теперь на фасаде дома №45 установили мемориальную доску Виктору Тимофееву. Вклад поэта и писателя в литературу трудно переоценить. Стихотворения, посвященные Заполярному краю, который стал родным для харьковчанина, знают и любят горожане с самого детства.

В торжественном открытии памятного знака приняла участие и вдова поэта, верная спутница и муза Виктора Леонтьевича Валентина. Она с трудом пыталась справиться со слезами и волнением, ведь только ей достоверно известно, как на самом деле рождались стихи, и как талант привел к успеху ее супруга, который впоследствии стал членом Союза писателей и почетным гражданином города Мурманска.

Валентина Тимофеева, вдова поэта: «Он был умным, добрый взгляд, он любил людей, он любил Мурманск и природу Мурманска, написал множество стихотворений про Мурманск».

Над созданием мемориала трудился мурманский скульптор Александр Арсентьев, он был знаком с Виктором Леонтьевичем лично. По словам автора монумента, в работе он хотел отразить не только портретное сходство, но и особые черты характера поэта. У памятного знака был трудный путь, до установки, он долго пылился в мастерской.

Благодаря Михаилу Белошееву, спустя непродолжительное время в городе, на базе интеллект-центра образовался краеведческий уголок, где теперь все желающие могут познакомиться с информацией об известном земляке. Например, не каждый знает, что бронзовая «Ждущая», которая стала одним из символов города, была ещё 40 лет назад описана Виктором Леонтьевичем в поэме «Сентиментальная вахта» и по его задумке образ женщины воплощен в памятнике.

Михаил Белошеев, заместитель председателя совета депутатов города Мурманска: «Совет депутатов города Мурманска проводит системную работу по увековечиванию памяти о мурманчанах, которые внесли значительный вклад в развитие нашего города. Он был первым, кто стал членом Союза писатаелей СССР».

По окончании церемонии неравнодушные горожане и те, кто был знаком с Виктором Тимофеевым, возложили цветы в память о настоящем «северном» поэте.