В городе продолжают строить детские площадки. На очереди улица Гвардейская

Маленькие северяне вскоре смогут опробовать новую игровую площадку возле дома №11 на улице Гвардейской. Строительство здесь началось совсем недавно. В настоящее время идут работы по выравниваю территории для последующего монтажа конструкций.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Это одна из трёх площадок, которая у нас в этом году появится к 1 сентября. Напомню, что у нас город готовит основание, делает освещение, устанавливает видеокамеры, а всю начинку делает Центр городского развития. Это совместная работа с правительством региона, Центром городского развития и с Минградом».

Площадки разрабатывали по индивидуальным проектам, а потому каждая из них будет не похожа на другие. Монтажные работы на улице Гвардейской продлятся до 1 июля, после чего Центр городского развития выполнит свою часть работы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь у нас появится и детская спортивная площадка, общая площадь здесь получается 770 квадратных метров, плюс появится больше 100 квадратных метров асфальтовой дорожки. У нас будет 8 опор освещения и 4 камеры видеонаблюдения».

Всего в этом году запланировано возвести 5 детских площадок в трёх микрорайонах города – на проезде Ледокольном и улице Ушакова строительство так же уже ведётся, новые общественные пространства создают в рамках стратегии «На Севере жить 2030».