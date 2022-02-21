В городе воинской славы подвели итоги образовательно-воспитательного мероприятия

Темпы роста общественного военно-патриотического движения в регионе стабильно высокие. С каждым годом юнармейцев, например, становится больше. В городах открывают кадетские классы, девчонок и мальчишек в военной форме из Мурманской области уже узнают на всероссийских состязаниях, смотрах и конкурсах. А вот региональное взаимодействие страдает, уверен в прошлом директор кадетской школы Михаил Белошеев.

Для обмена опытом, а главное, детального изучения военного прошлого страны и, в частности, вклада в победу мурманчан, необходимо возродить школьные фестивали и конференции.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Город-герой Мурманск, город воинской славы Полярный и город трудовой доблести Мончегорск. Считаю, нам надо объединить три города, чтобы они были флагманами этого воспитания патриотического. Это поднимет общий статус и городов, и населения, и дружбу».

Что касается школьной системы, то опасений в недостатке патриотического воспитания нет. Уже с детских садов детям стараются рассказывать о войне, благодатная почва для осваивания такого материала есть именно в закрытых военных гарнизонах региона: здесь почти у каждого мама, папа или другой близкий родственник - военный. Однако неохваченной остаётся остальная часть жителей: студенты и работающая молодёжь. Вот тут-то и должно быть отточено межпрофильное и межведомственное взаимодействия.

Михаил Попов, главный специалист Министерства образования и науки Мурманской области: «Мы должны охватывать не только обучающихся. Вернёмся к той же федеральной программе патриотического воспитания, которая охватывает все категории населения. Здесь и возникает сложность: каким образом проецировать элементы воспитания на все категории населения».

Об этом, в том числе, и говорили в рамках конференции «Актуальные вопросы организации гражданско-патриотического воспитания». Работа по секциям и на различных площадках даёт определённые плоды, но это всё теория. На практике – нужно прикасается к истории, чтобы действительно проникнуться ею. На помощь приходит искусство. Например, недавно установленный памятник воинам полярной дивизии, созданный буквально за шесть дней, как минимум, вызывает интерес у подрастающего поколения и желание узнать об истории бронзовых бойцов. Режиссёру Андрею Сычеву посчастливилось запечатлеть все этапы работы над мемориалом, итогом стал тридцаминутный документальный фильм.

Андрей Сычев, режиссёр: «Что такое 6-я героическая батарея? Это начало знаменитого боя, когда немецкие захватчики разгромили батарею и остановились. В этот день им в тыл ударила Полярная дивизия. Вот в чём дело. Они не ожидали, что в Мурманске, который обескровлен, у которого нет людских ресурсов, создадут эту дивизию».

Часть конференции проходила в онлайн-формате, в секциях работали мончегорские, апатитские, александровские, мурманские лекторы, педагоги и специалисты из Никеля, Североморска и Кандалакшского и Печенгского районов.