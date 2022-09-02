В городе воинской славы Полярном приступили к восстановлению объекта культурного значения
Вот уже более шести лет памятник героям-североморцам бригады охраны водного района в Полярном находится в аварийном состоянии. Из-за повреждений его даже пришлось изолировать, надёжно спрятав культурное наследие регионального значения в деревянную коробку. К счастью, теперь за реставрацию монумента, созданного в 1967 году, наконец-то взялись.
Работы много, признаются строители: помимо капитального ремонта самого памятника ведётся подготовка к укладке плитки у основания, ремонт лестниц и подходов, и, конечно, особое внимание уделяется воссозданию уникальных декоративных деталей.
Владимир Толкачев, прораб компании «ЭМ-строй», г. Мурманск: «Мы мины демонтировали, они были монолитом залиты на половину, сейчас мы их отвезём в Мурманск, нам их в кузнице отреставрируют. Эти же мины будут опять здесь стоять».
Реставратор, который начал снимать краску с объекта культурного значения, пострадавшего от времени и осадков, наткнулся на личную подпись одного из архитекторов памятника и года создания проекта. Скоро можно поставить ещё одну дату: не на самом памятнике, а в его истории – день, когда монумент откроется после реставрации и вновь станет поводом для гордости для всего города.
Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Скоро бы будем отмечать 60 лет образования соединения ОВР, к этому празднику это был бы очень хороший подарок от города. Мы надеемся, что у нас всё получится».
Пока же здесь кипит работа и шумят инструменты. Команда профессиональных реставраторов делает всё возможное для того, чтобы вернуть мемориалу былое величие.