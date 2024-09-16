В городе воинской славы прошёл фестиваль «На безымянной высоте»

Песня «На безымянной высоте» стала гимном одноименного фестиваля военно-патриотической песни 22 года назад. Конкурс проводился в Долине Славы – под той самой горкой, имя которой так и осталось безымянным.

Однако в юбилейные для городов ЗАТО Александровск годы хозяевами события становятся жители городов-юбиляров. Например, в этом году самые душевные и всем знакомые композиции звучали в Полярном - городу воинской славы исполнилось 125 лет со дня образования.

22 года назад первый фестиваль «Безымянная высота» был проведён у подножья одноименной горы, с тех пор гимном конкурса военно-патриотической песни стала композиция, посвящённая не сдавшимся воинам «безымянки». Под эту мелодию вновь ввысь поднимается флаг.

Сегодня вокалисты с седыми головами подпевают со зрительских мест: так можно полностью окунуться в атмосферу фестиваля. Вновь на глазах появляются робкие слезы, но с губ не сходит улыбка, особенно от умиления: самым юным исполнителям едва исполнилось 7 лет.

Однако начинающим музыкантом можно быть и в более старшем возрасте, например, Костя Скокодубов меньше года назад стал постигать азы нотной грамоты, но уже смело выступает перед публикой.

Константин Скокодубов, участник фестиваля, г. Гаджиево: «Патриотические песни исполняются жёстко, с душевным подъёмом».

Конкурс-фестиваль – событие «кочующее». В юбилейные годы городов ЗАТО Александровск хозяевами и организаторами «Безымянной высоты» становится один из трёх муниципалитетов. Поэтому в этом году своё 125-летия со дня образования отмечает Полярный.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск: «Есть, конечно, постоянные участники, чему мы несказанно рады, потому что патриотическая солдатская песня для исполнения очень тяжела, ею надо прожить, её надо прочувствовать и передать то ощущение зрителям. Это очень тяжело».

Одна из традиций фестиваля – экскурсия на ту самую «безымянную высоту». Однако, когда конкурс проводят в городах-юбилярах, то стараются показать знаковые для истории места, так или иначе связанные с военным периодом. В Полярном на первую школу вражеской авиацией была сброшена бомба, снаряд не разорвался, но здание пришлось восстанавливать силами жителей. Об этом и многом другом рассказал в рамках прогулки главный хранитель городского музея. Чуть больше узнать о роли города воинской славы в Победе, можно, посетив главное хранилище истории Полярного.

Инна Волостных, специалист по просветительской работе Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «У нас новый интересный зал «Военной истории», экспонаты которого есть только в нашем музее».

Непогода заставила участников переместиться в более уютное и безопасное для аппаратуры место – взрослая категория выступила на сцене Центра культуры. Среди них коллектив из Заозерска, который уже больше десяти лет гастролирует с композициями, бередящими сердца зрителей и жюри патриотическими мотивами.

Евгения Кондратюк, участник фестиваля, ЗАТО Заозерск: «Песня – это любовь к Родине. Правда, когда поёшь, чувствуешь эту любовь: у меня дядя воевал, дошёл пешком почти до Берлина. Поэтому память эту важно передать поколениям, показать, что мы стараемся, чтобы у нас всё было хорошо».

Самым отточенным музыкальным талантом, по мнению жюри, обладают военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Если точнее, то её представитель Сергей Ильин. Матрос стал обладателем гран-при двадцать второй «Безымянной высоты».

Сергей Ильин, участник фестиваля, г. Полярный: «Это мой первый гран-при. Я обучался в Перми до поступления на военную службу по контракту на вокальном отделении в музыкальном колледже, к сожалению, не доучился. Но в армии мой потенциал продолжает раскрываться».

Событие, посвященное памяти защитников Кольской земли и 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, собрало участников со всей Мурманской области. А в истории самого фестиваля стало на порядок больше имён, чьё исполнение затронуло сердца слушателей и жюри.