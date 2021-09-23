В городском бюджете денег много, пора их распределить

Завершив эту часть встречи, депутаты перешли к остальным вопросам, главным среди которых был пункт, касающийся корректировки городской бюджета. Сейчас его доходная часть подросла на 1 млрд 300 млн рублей. Это говорит о том, что эффект от создания ТОР и мер поддержки, принятых на региональном уровне, даёт свои положительные плоды.

Расходы, по словам сити-менеджера Евгения Никоры, также будут увеличены на более чем миллиард рублей. Таким образом, в этом году дефицит муниципальной казны будет выправлен после сложного периода пандемии, дополнительные средства законодательный орган города направит на первоочередные задачи, в том числе реализацию стратегии «На Севере – жить».

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Это касается и средств, которые нам добавила область на ремонт дорог. Мы продолжим ремонт дорог в сентябре-октябре, мною был заключен контракт. Более 380 млн рублей мы выделяем комитету по образованию, более 100 млн комитету по культуре. Мы выделяем более 180 млн комитету по развитию городского хозяйства».