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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.24 19:30

В городском этапе Всероссийской игры «Победа» приняли участие шесть команд

Уметь защитить себя и своих близких, оказать первую медицинскую помощь раненному товарищу и даже не дрогнуть рукой, если придётся стрелять – этими навыками должен обладать каждый человек. Ведь в нынешнее непростое время нужно быть готовыми ко всему.

Мурманская молодёжь, занимающаяся военно-строевой подготовкой, показала свои навыки в ратном деле.

Городской этап Всероссийской игры «Победа» провели среди шести команд. В каждой команде было по пять человек – парней и девушек. Им предстояло быстро и точно пройти ряд этапов.

Сергей Тян, начальник штаба «Юнармии» города Мурманска: «У нас военизированная эстафета, где они должны проползти под имитацией колючей проволоки с автоматом, сделать холостой выстрел и прибежать обратно. Потом этот же этап они проходят в противогазах. И третий этап: они несут раненого, делают наложение жгута. Переносят раненого и ящик с боеприпасами».

Также в программу соревнований входит конкурс «Огневой рубеж», где участники разбирают и собирают автомат, снаряжают магазин и стреляют из пневматической винтовки.

Эти состязания проходят в Мурманске уже в четвертый раз и ребята всегда с удовольствием в них участвуют. Секрет успешного прохождения этапов не только в подготовке личной, но и командной. Важен единый дух и понимание.

Хан Ён, капитан команды КДЮСШ №17: «Мы понимаем, что нам это пригодится для защиты Родины. А то, что мы выиграем, мы это и так знаем. Команда справилась на отлично. Все этапы были вполне простые, так как мы отрабатываем это на тренировках. Затруднений не было».

Тигран, участник команды КДЮСШ №17: «Мне кажется, что мы, когда соревнуемся, чувствуем гордость за то, чтобы оправдать какие-то надежды и желания наших родителей, дедушек, в первую очередь, отцов.  Поэтому я ощущаю гордость, когда участвую в этих соревнованиях. Получу медаль, приду и дедушке покажу».

Победители муниципального этапа соревнований «Победа» отправятся на региональный. Он состоится уже в мае следующего года.

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