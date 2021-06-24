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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.21 19:30

В горсовете Мурманска прошло последнее заседание перед двухмесячными каникулами

Депутаты провели общественные слушания по вопросам теплоснабжения города, реализации бюджетных средств и  внесения поправок в него.

Заседание началось с обсуждения новых памятных дат. Не так давно было предложено сделать 5 сентября нём памяти, поскольку именно в этот день  в 1941 году была сформирована Полярная дивизия. Помимо этого, депутаты обговорили проекты по строительству новых мемориалов.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Были рассмотрены вопросы, которые касались установки памятников и мемориалов в нашем городе, в частности, памятник Герою Советского Союза Кононву Николаю Ивановичу. Есть некоторые вопросы, я думаю, что комиссия, которая отвечает за изготовление, установку этого памятника, их доработает и обязательно этот памятник появится в нашем городе-герое».

Одним из самых обсуждаемых вопросов на повестке дня заседания горсовета были поправки в бюджет, связанные с летними строительными и ремонтными работами. Дополнительные бюджетные средства требуются на ремонт образовательных учреждений и модернизацию городских систем теплоснабжения.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Рассмотрели сегодня вопрос модернизации котельных, что очень немаловажно для нашего города, чтобы мы были менее мазутозависимы».

Также депутаты обсуждали вопрос состояния общегородской схемы теплосети. По плану, вся сеть должна пройти полную диагностику для того, чтобы город был готов к грядущей зиме.

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