В горсовете Мурманска провели первое заседание седьмого созыва

На нём были все 25 депутатов, избиравшихся ранее и впервые.

По итогам выборов был сформирован новый состав Совета депутатов города Мурманска, который в ближайшие пять лет будет заниматься улучшением жизни в областном центре. Среди них есть те, кто впервые занимает кресло в этом зале заседаний, так и старожилы. Один из опытнейших народных избранников, руководитель предприятия «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов Мурманска: «Есть задачи, которые ставятся сегодня президентом и правительством России. Они очень большие. И нужно несмотря на то, что происходит, постоянно двигаться вперёд. Поэтому, я думаю, что наш Совет будет работать под лозунгом: движение вперед, искать новые пути и возможности пополнения бюджета и прочее».

Первое заседание Совета всегда ответственное. А потому на повестке дня было 18 вопросов. Депутатам предстояло избрать председателя, сформировать рабочие комиссии и их руководителей, выбрать кандидатов на звание юбилейного 50-го почётного жителя города-героя Мурманска. А дальше работы будет становиться всё больше и больше.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов Мурманска: «Перед нынешним составом Совета стоят достаточно серьёзные вопросы. Уже на ближайшем заседании мы будем рассматривать бюджетные и экономические вопросы. Поскольку в состав Совета вошли люди, представляющие все сферы нашего города, то состав такой, что позволит квалифицированно принимать важные решения для города».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Это команда единомышленников. Это команда, в которой все спорные вопросы будут решаться путем споров, переговоров, чтобы приходить к единственно верному решению и правильному для жителей города Мурманска».

Данный состав депутатов мультипартийный - в нём участвуют представители всех парламентских партий. И, несмотря на разнообразие политических взглядов, их объединяет одна цель.

Андрей Шишко, депутат Совета депутатов Мурманска: «Самый главный интерес - быть полезным мурманчанам. Я здесь родился, вырос. Каждый день хожу по тем же улицам, что и мурманчане - избиратели. Мне хочется менять город к лучшему, чтобы он становился красивее. Был современным и радовал жителей своим развитием».

Во время заседания депутаты назначили дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Мурманска. Он состоится 21 октября.