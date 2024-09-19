Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 годуВ столице Кольского Заполярья пройдёт полуфинал Мурманской официальной лиги КВН
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.24 19:30

В горсовете Мурманска провели первое заседание седьмого созыва

На нём были все 25 депутатов, избиравшихся ранее и впервые.

По итогам выборов был сформирован новый состав Совета депутатов города Мурманска, который в ближайшие пять лет будет заниматься улучшением жизни в областном центре. Среди них есть те, кто впервые занимает кресло в этом зале заседаний, так и старожилы. Один из опытнейших народных избранников, руководитель предприятия «Электротранспорт» Сергей Коробков. 

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов Мурманска: «Есть задачи, которые ставятся сегодня президентом и правительством России. Они очень большие. И нужно несмотря на то, что происходит, постоянно двигаться вперёд. Поэтому, я думаю, что наш Совет будет работать под лозунгом: движение вперед, искать новые пути и возможности пополнения бюджета и прочее».

Первое заседание Совета всегда ответственное. А потому на повестке дня было 18 вопросов. Депутатам предстояло избрать председателя, сформировать рабочие комиссии и их руководителей, выбрать кандидатов на звание юбилейного 50-го почётного жителя города-героя Мурманска. А дальше работы будет становиться всё больше и больше.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов Мурманска: «Перед нынешним составом Совета стоят достаточно серьёзные вопросы. Уже на ближайшем заседании мы будем рассматривать бюджетные и экономические вопросы. Поскольку в состав Совета вошли люди, представляющие все сферы нашего города, то состав такой, что позволит квалифицированно принимать важные решения для города».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Это команда единомышленников. Это команда, в которой все спорные вопросы будут решаться путем споров, переговоров, чтобы приходить к единственно верному решению и правильному для жителей города Мурманска».

Данный состав депутатов мультипартийный - в нём участвуют представители всех парламентских партий. И, несмотря на разнообразие политических взглядов, их объединяет одна цель.

Андрей Шишко, депутат Совета депутатов Мурманска: «Самый главный интерес - быть полезным мурманчанам. Я здесь родился, вырос. Каждый день хожу по тем же улицам, что и мурманчане - избиратели. Мне хочется менять город к лучшему, чтобы он становился красивее. Был современным и радовал жителей своим развитием».

Во время заседания депутаты назначили дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Мурманска. Он состоится 21 октября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Андрей Миронов. Скользить по краю». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области в августе снизилась-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,21 рубля, доллар поднялся почти на 1,03 рубля-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)С «капюшоном»: в качестве эксперимента региональный оператор установил в Мурманске 50 новых контейнеров-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика