В горсовете отчитались о работе правоохранительных органов и провели публичные слушания

В городском совете депутатов провели последнее заседание в этом политическом сезоне. На повестке дня были 33 вопроса, касающиеся различных сфер жизни: теплоснабжения, передачи земельных участков правительству мурманской области и выборов нового председателя контрольно-счетной палаты.

Началось заседание депутатов горсовета Мурманска с выдачи удостоверений новым коллегам. Напомним, в мае 5 человек прошли на довыборах в законодательный орган и заняли депутатские кресла.

Любовь Лычкина, депутат Совета депутатов Мурманска: «Для каждого депутата определено свое место. Нас научили пользоваться техникой для голосования. И сегодня крайнее в этом политическом сезоне заседание Совета депутатов, на котором рассматривается очень много вопросов».

Далее началась работа. Первым выступил новый главный полицейский Мурманска Александр Талалаев. Он отчитался о работе правоохранительных органов за 2022 год. Оказывается, общее количество регистрируемых преступлений снизилось на 1,5%. Увеличилось число мошенничеств, краж и преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью. После доклада депутаты рассмотрели вопросы, согласно повестке дня. Например, провели публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения в Мурманске до 2042 года.

Любовь Лычкина, депутат Совета депутатов Мурманска: «Документы я изучила. Это стратегическое планирование, связанное с заменой сетей, с минимизацией потерь при поступлении, как раз вход-выход жителям в квартиры. Я думаю, что это очень важно».

Также депутаты рассмотрели вопрос о введении статьи расходов на заключение энергосервисного контракта. Он необходим для обновления городской системы освещения.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов Мурманска: «Он обсуждался полтора-два года назад, очень широко. И широкий резонанс получил. Поэтому еще впереди надо смотреть. Но то, что в городе назрела необходимость замены светильников и оборудования, связанных с городским освещением - абсолютно точно».

При этом важно сделать это с наименьшими финансовыми потерями. Потому что бюджет города сейчас испытывает дефицит средств, подчеркивают депутаты. А еще они предлагают в первую очередь провести полную инвентаризацию системы освещения.