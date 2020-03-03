В Госдуме началась активная фаза работы над законопроектом «О поддержке предпринимательства в Арктической зоне Российской Федерации»

Стало известно, что над документом в Государственной Думе будет работать девять комитетов. Закон для экономического развития страны важный, особенно для жителей Арктических территорий. В его обсуждении принял участие депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который отметил, что помимо него в диалоге участвовали и другие представители Мурманской области, в частности экс-губернатор региона Дмитрий Дмитриенко, который давно пропал из поля зрения региональных СМИ, экс-сенатор Игорь Чернышенко, депутат областной думы Герман Иванов.

В тесном кругу представителей Мурманска оказался и вице-президент компании «Норильский Никель» Дмитрий Пристансков, который буквально два дня назад от имени «Норникеля» в Мончегорске подписал с губернатором Андреем Чибисом важнейшее соглашение о социально-экономическом партнёрстве.

Во время дискуссии Алексей Веллер подчеркнул, что наряду с уже имеющимися льготами и преференциями для крупного бизнеса, необходимо поддерживать малый и средний бизнес, как основу финансового благополучия и стабильности северян: «Вокруг живут люди. Люди работают не только на крупнейших комбинатах, но и в сфере малого и среднего бизнеса. Они создают тот самый комфорт жизни на севере, о котором мы говорим», - сказал Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ.